夜店冠病感染群首88病患 只有6人完成疫苗接种

（早报讯）本地KTV夜店冠病感染群当中的本地病患年龄介于19至60岁，其中很多是夜场常客；截至周四（7月15日）确诊88名病患当中，也只有6人完成疫苗接种程序。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授16日在抗疫跨部门工作小组记者会上说，当局进行的传染病学调查显示，这个感染群中的多数病患曾经多次到访夜店，其中一部分是社交探访证持有者，她们来自越南、泰国、老挝和菲律宾。

麦锡威指出，这些病患曾经多次到访同一家夜店，以及在一天或多天内到过多家不同的夜店，当局不能排除她们是陪酒女郎。感染群中的本地居民病患则多为夜场熟客，他们有可能在这些场所曾摘下口罩进行密切交流，这些行为促成冠病病毒的传播。

此外，这个感染群中也有一些是确诊病例的家属，意味着家庭感染已经发生。

麦锡威透露，这个截至16日已扩大至120人的感染群，首88起病例当中有37人出现了症状，他们是在求医后确诊；30人则是通过社区检测发现，这些人都曾经到过相关的夜场或与陪酒女接触。另有21人是在开始隔离的时候，被发现染病。

这88起病例当中有20人未曾出现症状，另外68人的症状轻微，包括发烧、咳嗽、流鼻水、喉咙痛、失去味觉与嗅觉，以及身体疼痛。

麦锡威说：“截至目前，这些病患的症状轻微，没有任何一个人需要氧气辅助，也不需要转入加护病房。”

他也说，本地医院目前的收治的冠病病例数量仍在可以应付的范围之内，也未曾超过医院和社区护理设施的容量，但人们仍保持警惕，防止这个感染群内暴发二次传染，使得病毒向曾经光顾这些夜场，或与受感染者密切接触的人群传播。

麦锡威强调，病毒有可能传播到社会中更脆弱的群体，特别是尚未接种疫苗的老年人，导致更多社区病例，以及入院人数飙升。“这有可能给本地医院带来压力，这将是卫生部密切关注的情况。”