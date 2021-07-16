疫情消息让亚股裹足不前 海指小涨0.39％

（早报讯）亚洲股市今天（7月16日星期五）裹足不前，投资情绪受疫情消息、经济增长展望和通胀担忧等的影响而显得谨慎，东京、上海和首尔股市则表现疲弱，香港闭市时回吐所有涨幅，悉尼股市小涨，新加坡则从本周低处回升。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数闭市报3152.30点，涨12.32点或0.39％。三分之二的海指成份股上涨，本地银行股的上涨依然是海指的主要动力来源，星展集团控股（DBS）涨0.80％至30.12元，给予海指最大的支持。本地一项利好消息是，我国6月份非石油国内出口同比大增15.9％，增速几乎比市场预期的快上一倍，经济师因此上调新加坡今年外贸展望。

在本地闭市时，美国三大股指的期货小幅攀升，市场注意重新转到企业盈利。由于担心美国拜登政府将就在香港经商的风险，向美国公司发布警惕，促使香港股市尾盘出现获利卖出活动，恒生指数闭市持平，回吐早前所有涨幅。媒体报道中国计划允许到香港上市的公司无需事先得到中国国家互联网信息办公室的批准，是港股早前上涨的原因之一。

印度尼西亚和马来西亚的疫情严峻，泰国的冠病确诊病例达到新高，而新加坡闭市后宣布收紧防疫措施，下周一（19日）起，餐饮场所将恢复两人一组的堂食人数限制，而工作场所不允许社交和休闲聚会。距离东京奥运举行前一周，东京疫情升温，加上美国隔夜股市科技股下跌，促使日经指数今天录得三天连跌。首尔股市投资情绪也受到因疫情上升的影响。不过，早前美国联邦储备局主席鲍威尔重申经济复苏还未达到可以收紧货币刺激措施的时候，日本央行也维持其货币政策不变，继续给予股市一些支持。

本地整体股市今天交易量跌至13亿4000万股，总值跌至8亿4454万元，是2月11日以来最低。上升股267只，下跌股192只。

分析师指出，油气股最近交易颇活跃，例如Rex国际，今天股价涨2.17％至0.235元，本月至今表现相当不错。油价虽然势将取得3月中来最大周度跌幅，但目前仍处在逾两年半来的高位。布伦特原期货价今天涨0.57％至每桶报73.87美元，美国原油期货价涨0.50％至每桶报72.02美元。

今天交易最活跃的股票是胜科海事（Sembcorp Marine），股价跌2.54％至0.115元，交易量1亿3818万股，是今天全场股市唯一交易量超过5000万股的股票，交易总值达1606万元。

三立环境（Sanli）股价暴涨129.58％至0.163元，交易量达4790万股，在今天淡静的股市中是全场第二活跃股。它昨晚透露，获得公用事业局一个7267万元合同，为该局在马来西亚柔佛州哥打丁宜的柔佛自来水厂（Johor River Waterworks），建造和启用新的消毒系统。公司手头上的订单因此价值增至3亿2980万元，该合同的工程预期在2026年初完成，预期将对集团现财年的净有形资产值和每股盈利有正面的贡献。

其他个股方面，星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）上涨0.66％至1.53元。信托今早宣布已为它在新建立的可持续金融框架下，发行的1亿5000万新元首个可持续发展票据定价。这也是首次在本地债券市场发行的可持续发展票据，所筹集的资金将用于合格可持续发展项目的融资或再融资。

房地产交易量上半年强劲，两家房地产代理的股价昨日出现异常交易情况。

博纳产业（Propnex）今天股价再涨1.91％至2.14元，再创新高。它今天回答新交所质询时表示不清楚原因。不过，它也表示房地产交易量在上半年强劲，共售出6400个私宅，相当于去年全年65％的销量。房地产价格也保持韧性。作为本地最大房地产经纪公司，它将直接从本地坚韧的房地产市场和良好经济展望受益。

昨日股价一度飙升13.16％的APAC产业（APAC Realty），今天股价持平于0.82元的三年来最高水平。

mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）今天股价再跌4.23％，闭市报6.8分，交易量增至1790万股。它昨日闭市后答复新交所询问，表示股票无需停牌。它表示，已公布了所有关于它可继续经营下去的信息，足够允许股票继续有序的交易。