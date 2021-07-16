芳林熟食中心有摊贩确诊 部分摊位暂停业

（早报讯）芳林熟食中心有摊贩确诊，与确诊病患有密切接触的摊贩须隔离，周围部分档口暂时关闭，其他摊位照常营业。

据悉，确诊者是芳林熟食中心的一名茶水摊摊贩。芳林巴刹商联会会长林辰忠（64岁）受访时说，确诊病例摊位周围的摊贩今早（7月16日）接到通知须立即关闭，其他摊位则照常营业。摄影记者今午走访现场时，发现该摊位周围的几个摊位已关闭。

大多受访的摊贩都说，昨天（7月15日）还见到确诊病患开档，并未发现她有任何异样。在芳林熟食中心售卖烧腊饭的摊主卢女士（60岁）向记者透露，与往常一样，昨午还看见确诊病患在经营摊位，今早收到病患家属的电话才得知这个消息，感到十分讶异。

经营板面摊的王嘉义（25岁）也说：“昨天看到她（确诊病患）和平时一样经营摊位，直至下午3点左右才收摊。”

目前，其他摊贩未接到任何需要进行隔离或暂停营业的通知。面对这个突如其来的消息，摊贩们都表示担心生意受到影响。售卖泰国菜的摊贩里扎尔（Ridzal，音译，32岁）说，他的搭档因为与确诊病患有密切接触，今早便收到通知需要进行隔离。被问及是否担心自己会被传染，他说：“比起感染病毒，我更担心生意因此受到影响。”

另一名经营素食摊位的摊贩周子业（65岁）说：“当小贩很惨，一旦出现确诊病例，我们就会被要求关闭。期间虽然没有收入，可是仍须交租金。”