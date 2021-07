(早报讯)凯德集团(CapitaLand)已获新交所(SGX)批准,让集团旗下凯德投资公司(CapitaLand Investment Limited)在主板上市。

凯德集团闭市后透露,凯德投资获得新交所有条件批准,将以介绍形式上市(listing by way of an introduction)。

凯德投资原名CapitaLand Financial Limited,后来改名为CapitaLand Investment Management Limited,在今年6月中改名为目前的名字。

凯德投资是从集团分拆出来的投资公司,通过介绍形式上市意味着该公司的上市将不涉及发售任何股票向投资者集资。