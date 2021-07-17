市建局为我国长期规划 向公众征求创新点子

（早报讯）气候变化构成的生存威胁、经济与科技趋势带来的颠覆，以及冠病疫情留下的经验教训，都足以改变我国城市规划未来发展方向。市区重建局因此启动新一轮的长期规划检讨，通过为期一年的公众咨询活动，为我国未来50年及以后的发展，征求大胆且创新的点子。

首场对话会今天（7月17日）上午在市建局中心举行，由国家发展部长李智陞和总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮主持，约20名本地青年参与。

李智陞致开场白时说，长期规划检讨（Long-Term Plan Review）并不新，我国每隔10年检讨长期土地规划。早年制定的发展概念总蓝图（Concept Plan），奠定了今日的城市景观。

但新加坡如今已高度发展，可供建设的土地显著减少，因此需要更好地使用土地，以及为现有空间重新注入活力。

“我们也面临更多不确定性，新兴趋势和复杂挑战将影响我们生活、工作和娱乐的方式，以及我们与周遭国家的往来。”

因此，公众咨询活动的一些讨论范畴将包括：在家办公与学习会否成为常态，市镇和住家又该如何重新设计？电子商务将如何改变购物商场和邻里商店？随着人口老龄化，是否需要为老年护理设施预留更多空间或推出新住房模式？

公众咨询活动将进行至明年6月，分四个阶段。第一阶段（即日至起今年9月）将通过网络问卷和对话会等平台，了解新加坡人对我国未来的期望、抱负与关注点，并讨论一个宜居环境应具备的要素。即日起至8月16日，公众可到https://go.gov.sg/ltpr参与问卷调查。

第二和第三阶段则邀请不同领域的人士，聚焦于我国可采取的一些土地使用策略，讨论潜在机遇和影响，将从今年10月进行至明年3月。

第四也是最后一个阶段，是在明年4月至6月间。市建局将对公众提出的反馈和看法进行提炼，呈现我国的长期土地使用计划与策略。

长期规划检讨的完整成果预计在明年下半年出炉。它将为新加坡的长期发展提供引导，包括2024年的发展总蓝图（Master Plan）。