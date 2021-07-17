出现七起确诊病例 越南烧烤店形成新感染群

惹兰勿刹一家越南烧烤店因有七起确诊病例，形成新感染群，所有职员和访客已接受隔离，并将接受检测。烧烤店两天前通过面簿说，所有职员和厨师的检测结果都呈阴性。

卫生部昨天（7月16日）发布文告说，Khoi Grill & Hotpot烧烤店至今出现七起冠病病例，形成新感染群，因此勒令烧烤店从昨天起关闭至本月30日。期间，烧烤店将进行深度清洁和消毒，所有职员和到访的公众将接获隔离令，并接受冠病检测。

《新明日报》记者今早走访位于惹兰勿刹283号的Khoi Grill & Hotpot烧烤店，发现大门紧闭，店内无人，附近业者受询时也表示不知情。

烧烤店在大门上贴通知，表示将关闭至本月18日。（江欣如摄）

不过，记者现场发现，尽管卫生部公布烧烤店关闭时间是从昨天开始，但烧烤店门口张贴出的告示显示，在当局作出宣布以前就已关闭。

告示以英文和越南语说，烧烤店将关闭至本月18日即明日。

烧烤店日前（14日）的面簿贴文也证实，烧烤店早前就已关闭。

贴文说，由于与越南籍陪酒女郎有关的KTV夜店冠病感染群不断扩大，烧烤店将会关闭进行彻底清洁。

“我们团队一些人已经被隔离，一些则选择自我隔离，所有人的冠病检测结果都呈阴性。给您造成不便，我们深感歉意。”

15日，烧烤店再次表示：“我们很高兴宣布我们团队的职员和厨师的冠病检测结果都是阴性。”

烧烤店也鼓励那些曾到访陪酒服务或门店者，应前去接受冠病检测。