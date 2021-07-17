面簿结识 初见面就夺初夜 青年搞大少女肚

（早报讯）这边跟女友热恋中，那边却把在面簿结识的14岁少女约到义顺公园，初次见面就把对方的初夜夺走。青年一脚踏两船，两年内五次与少女发生性关系，搞大少女肚子，少女如今变成单亲妈妈。

现年33岁的被告哈菲面对八项控状，包括蓄意伤人和与未成年少女发生关系等控状。

他昨天（7月16日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢23个月。

根据案情，被告在2015年通过面簿认识当时只有14岁的受害少女。

同年8月，被告看到少女贴文询问哪个朋友有意出门见面后，主动联系上少女，并邀少女到义顺公园。

少女赴约后，被告却把她带进公园附近的残疾人士厕所，要求与少女发生性关系。

少女起初拒绝，但在被告苦苦哀求下答应，被告当时就在没有采取避孕措施的情况下夺走她的初夜。

被告后来与另一名女子交往，但他仍持续与少女发生性关系。

2017年3月，少女来到被告住家，被告在没戴安全套的情况下，第五次与少女发生性关系。

两个月后，少女头痛入院检查，经检查后发现她怀有八周身孕，她决定把孩子生下，并为孩子做了亲子鉴定，证实孩子是被告的。

竹脚妇幼医院随后报警揭发被告行为。

庭上揭露，被告在2005和2007年曾两度因与未成年少女发生性关系而被判缓刑监视和青年改造所。

法官下判时谴责被告不仅重犯，甚至没有做好安全措施，导致少女年纪小小就当了母亲，面对独自养儿的压力。