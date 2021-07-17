盼与“有陪坐”酒廊划清界限 九家庭式卡拉OK联署请愿

（早报讯）划清界限！九间家庭式卡拉OK联署请愿，希望政府能够把做家庭生意的卡拉OK，与“有陪坐女郎”的酒廊区分开来，另设一个组别处理。截至昨晚（7月16日）11点，已获得了3500多个人签名支持。

这九间家庭式卡拉OK星期四在请愿网站Change.org上载了请愿书，标题为“把家庭式卡拉OK与夜总会及有陪坐小姐的KTV酒廊区分开来，允许我们营业”。

请愿书促请政府设立一个新的“家庭式卡拉OK”类别，让他们可以不必归入“歌舞厅、夜总会、迪斯科舞厅、舞厅和卡拉OK酒廊的类别”。

请愿书由以下卡拉OK联名提呈：7th Heaven KTV & Cafe, Sing My Song Family Karaoke, K Voice Family Karaoke, Teo Heng KTV, 8 Degree Lounge, Major 99, HaveFun Karaoke, K Star，以及Cash Studio。

“我们的客户主要是年轻人和家庭，我们主要是在白天营业。我们的内部格局也不同，主要是由小房间组成，这些房间里的人没有亲密接触，符合安全社交距离的原则与规定。”

截至周五晚上11点，这份请愿书已经获得了3500多个签名。

为了早日恢复营业，这九家卡拉OK业者还呼吁建立一个试点计划，让他们在严格的安全措施下恢复营业。请愿书建议，这些家庭式卡拉OK只对那些已经完成疫苗接种或者在活动前接受检测的人开放。