320人涉诈骗案或充当钱骡 被警方调查

（早报讯）警方展开为期两周的执法行动，年龄介于15岁至77岁的302人因涉及不同类型诈骗案或充当钱骡，目前在协助警方调查。他们所涉及的案件多达800起，总金额超过820万元。

警方今早发文告说，商业事务局及全国七大警署在7月3日至16日展开了为期两周的执法行动，210名男子和92名女子因涉嫌参与诈骗案或充当钱骡被警方调查。

文告指出，嫌犯涉及的案件包括网络爱情诈骗、电子商务诈骗、冒充政府人员诈骗、假公安诈骗、投资诈骗、求职诈骗、假赌博平台及贷款骗局，让受害人损失超过820万元。他们目前在诈欺、洗钱，以及无执照提供付款服务的罪名下被警方调查。

根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对长达10年监禁和罚款。洗黑钱若罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万元，或两者兼施。

在没有执照的情况下经营任何形式的付款服务，一旦罪成，嫌犯可面对最高罚款12万5000元或坐牢最长三年，或两者兼施。

警方提醒公众，应拒绝让他人使用自己的银行账号或电话号码，因为一旦被发现涉案，自己须负上责任。

公众可以上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息，也可拨打1800-255-0000或上网提供有关诈骗案的线索，所有资料都将保密。