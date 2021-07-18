渔港感染群或蔓延 卫生部吁公众繁忙时间勿上巴刹

（早报讯）裕廊渔港和芳林巴刹与熟食中心感染群扩大，病毒可能蔓延到其他巴刹与熟食中心，卫生部吁请公众避开繁忙时间上巴刹或到超市购物。

同时，卫生部和国家环境局将为所有巴刹的鱼贩进行检测，以策安全。

多家巴刹与熟食中心星期六也出现确诊病例，裕廊渔港感染群病例新增11起，总数达19起。

根据卫生部今天（7月18日）凌晨发的文告，感染群相信是因鱼贩到裕廊渔港取货后回巴刹而形成，卫生部目前在调查两名在宏茂桥10道崇文巴刹与熟食中心工作或曾到访此处的确诊病例，另有三起病例还在确认检测结果。

为了阻断病毒在该巴刹传播，崇文巴刹与熟食中心今天起将关闭两周，直到8月1日。所有在那里工作的员工已隔离。

卫生部也在厦门街熟食中心、忠邦巴刹与熟食中心、黄埔湿巴刹、直落布兰雅弯第11座、达曼裕廊巴刹、红山巴刹、芽龙士乃巴刹、芽龙巴鲁巴刹、宏茂桥527巴刹、726西海岸湿巴刹以及武吉知马湿巴刹的鱼贩中发现确诊病例。调查显示，他们相信是在裕廊渔港接触摊贩时被传染。

所有巴刹的鱼贩今天将接到“健康风险警告”短信，须到指定的检测中心接受PCR检测，并自我隔离，直到结果呈阴。他们也会获得自主抗原检测仪，须在第七天自行检测，并在第14天回返中心接受另一次的PCR检测。

本地感染群昨天再添三个，其中包括PSC Express感染群，活跃感染群目前有29个。