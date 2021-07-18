宏茂桥市镇会为崇文巴刹与熟食中心进行消毒清洗

（早报讯）出现数起冠病确诊病例的崇文巴刹与熟食中心今天起关闭两周，市镇理事会将进行消毒清洗。附近的宏茂桥527巴刹则发现一起确诊病例，但该巴刹仍能照常营业。

卫生部昨晚（7月17日）宣布正在调查两名在宏茂桥10道崇文巴刹与熟食中心工作或曾到访此处的确诊病例，另有三起病例还在确认检测结果。为了阻断病毒传播，崇文巴刹与熟食中心今日起将关闭两周，直到8月1日。所有在那里工作的员工已隔离。

负责该区的议员娜蒂雅今天凌晨在面簿贴文指出，为了安全起见，宏茂桥市镇会将为所有摊位进行消毒清洗。

娜蒂雅也说，这座巴刹与熟食中心非常受居民欢迎，也有不少来自全岛各地的公众。由于巴刹关闭首日正好是星期天，相信不少买菜的公众会扑空，她提醒公众与邻居朋友，尤其是尚未知情的年长者分享巴刹与熟食中心暂时关闭的消息。

工作人员今早也会在巴刹与熟食中心周围和附近组屋张贴告示，并同市镇会、国家环境局和商联会合作，为公众解答疑问。“你们的安全是我们的首要考量，我们会在采取必要措施后才让设施安全重开。”

娜蒂雅也说，卫生部在附近的宏茂桥527巴刹发现一名鱼贩确诊冠病，但该巴刹仍能照常营业。调查显示，这名鱼贩相信是在裕廊渔港接触那里的摊贩时被传染。