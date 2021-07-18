多数巴刹鱼摊今天没开档 受访公众表示理解

（早报讯）宏茂桥第724座巴刹今早只有一个鱼摊开档，只供顾客领取预订的海鲜，裕廊西第505座巴刹的鱼及海鲜摊则全都没开档。受访公众对今早扑空感到失望，但对无法购买海鲜所带来的暂时不便表示理解，会考虑购买其他肉类。

记者今早（7月18日）9时走访宏茂桥第724座巴刹时发现，只有一对鱼摊夫妻档开张营业，其他鱼摊都空无一人。

这位绰号“妖怪”的陈姓鱼贩（62岁）受访时说，他和妻子凌晨4时左右就在档口处理顾客们预订的货品，虽然已没有更多货物可供售卖，但在场巡逻的国家环境局稽查员仍提醒他尽快收摊。

“如果我知道今天连过来杀鱼都不可以，那我就会让顾客在昨天来领货。我的检测时段在下午2时30分，本来就计划在上午就收摊。”

他也透露，有同行已向圣诺哥渔港进口新鲜海产，但今天也被令暂停营业，并要做冠病检测，因此措手不及，损失惨重。由于他向来都从裕廊渔港进货，昨天也没有刻意买多，所以昨天就卖完了。

曾祥英（62岁，餐饮职员）是另一间鱼摊的常客，今天出门上巴刹之前已通过手机短信与该摊主确定鱼摊不会开张。

“我家冰橱里还有一些鱼，可以捱过这个礼拜。况且没鱼没关系，可以吃别的肉类。”

住在杨厝港的林碧风（56岁，退休）每个星期天会到宏茂桥的不同巴刹买菜，但只会从第628座巴刹买鱼。

“那里的鱼比较多样化，可是我丈夫今天去时发现每个鱼摊都没开。接下来如果要吃鱼，我们会去超市买冷冻的。目前的措施收紧其实只是两周时间，因此没必要囤货。”

裕廊西第505座巴刹的鱼及海鲜摊没开，其他摊贩担心顾客因此减少。

售卖冷冻猪肉的摊贩洪女士（42岁）说：“毕竟不同肉有不同特色，偏爱吃鱼的顾客不一定接受以猪肉替代鱼。甚至一些顾客可能会因为巴刹没有新鲜鱼，就决定不来巴刹，之前到超市购买冷冻海鲜及菜，影响整体巴刹顾客量。”

据裕廊西第505座湿巴刹小贩协会副主席白亚福（73岁）的观察，今早的顾客量少了约一半。

“巴刹共有10多摊鱼贩，多数已完成接种。他们目前在等候有关当局允许他们开档。”

裕廊集选区议员黄伟中今早发出面簿贴文说，裕廊西第505座巴刹的鱼贩都已完成冠病检测，全部结果呈阴性。