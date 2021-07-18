裕廊渔港关闭影响熟食摊贩鲜鱼供应 转卖其他非鱼类熟食

（早报讯）没有新鲜鱼供应，大多售卖鱼类熟食的小贩只好改用冷冻鱼，或转卖其他非鱼类熟食。

裕廊渔港因出现冠病确诊病例关闭两周，售卖鱼类和其他海鲜熟食的小贩深受影响。记者今早走访几座熟食中心，发现有好几摊鱼汤和鱼粥等摊位没营业，或得拒绝一些前来买鱼类熟食的顾客。

萧建财（40岁）在文礼坊第221A座熟食中心经营面摊已有一年多，平时从裕廊渔港采购新鲜鱼供鱼片汤的材料，今天拿不到新鲜鱼，只好暂时专注售卖虾、饺子等其他种类的面食，也打算下午采购冷冻鱼暂时替代新鲜鱼片。

“通常鱼片汤的鱼得用新鲜鱼自己切片，如今只能用冷冻鱼，我会先通知顾客，但我预计顾客量还是会减少至少一半。”

位于廊西第505座巴刹与熟食中心，售卖多种粥，包括鱼片、皮蛋及肉丸粥的“手工麦面”摊，则透露会暂时不卖鱼片熟食。

不愿具名的摊位帮手说，他们每天都会从同座的湿巴刹采购新鲜鱼，今天鱼摊都没开，拿不到货，他们也决定暂时不卖鱼类熟食。

李俊杰（38岁，会计师）今早到这座熟食中心吃早餐，原本想喝鱼汤，但问了两家都没卖。

“我早上平常都会吃清淡一点的食物，今天很想吃鱼汤，但没办法，可能考虑鸡丝粥。毕竟疫情当下，什么都可能发生，难以避免。”

在牛车水芳林巴刹与熟食中心二楼售卖卤面的李福成（56岁）受访时说：“就算这座熟食中心不是因为出现确诊病例而得关闭两周，我的生意也会受裕廊渔港的关闭影响，因为鲨鱼肉是我卤面的主料之一。”