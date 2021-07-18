糊涂居民婚戒误扔垃圾槽 三市镇会人员翻垃圾助寻回

（早报讯）婚戒被误扔下垃圾槽，“糊涂”居民惊慌失措向市镇会人员求助，市镇会人员义不容辞马上翻出垃圾槽，成功找回丢失的婚戒。

婚戒对情侣或夫妻而言可说是意义非凡，象征着两人共度一生的定情信物。若不慎丢失婚戒，搞不好会引起两人激烈争吵，甚至会“翻脸不认人”。

有居民日前就非常“大头虾”，竟不小心将婚戒丢下垃圾槽，事后才意识到“事情大条”，赶紧冲下楼向市镇会人员求助。

拉丁马士区议员杨益财昨天（7月17日）就在面簿贴文，叙述丹戎巴葛市镇会人员如何竭尽所能帮居民寻回丢失的婚戒。

贴文显示，一名市镇会人员得知消息后，马上通知在组屋区值班的另两名工作人员，一行人接着立即到垃圾收集站，把垃圾倒出来，仔细翻找垃圾。

杨益财说，要从成堆的垃圾中找出小小的婚戒并非易事，所幸在工作人员的决心和努力下，最终成功找回居民的婚戒。

工作人员告诉杨益财，他们理解这枚婚戒对居民的非凡意义，因此他们在翻找垃圾的过程中，必须时刻保持冷静和乐观。贴文并没透露他们花了多长时间找回婚戒。

杨益财也在贴文感谢三名工作人员的努力。丹戎巴葛市镇会的面簿专页也转发杨益财的贴文，并留言表示虽然当时已超出他们的工作时间，但三名工作人员仍竭尽所能提供援助。“即便事情变得困难，他们仍表现镇定，没有放弃。”

杨益财的贴文上传约一天便引起大批网民赞扬，至今已有至少260人按赞。

不少网民纷纷赞扬工作人员的贴心举动，并打趣表示丢失婚戒的居民应该包“红包”给工作人员，以表达谢意。