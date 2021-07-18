疑越南籍女员工 到夜店兼职染疫

裕廊渔港暴发感染群或和KTV感染群有关？有多名知情业者透露，裕廊渔港传出的确诊病例是一名越南籍女职员，疑在下班后到夜店兼职中招。

裕廊渔港和芳林巴刹与熟食中心感染群扩大，甚至多家熟食中心也出现确诊病例，昨天感染群新增11起病例，使到该感染群病例在短短两天增至19起。

根据卫生部今天（7月18日）午夜的文告，感染群相信是因鱼贩到裕廊渔港取货后回巴刹形成的。卫生部目前在调查两名在宏茂桥10道崇文巴刹与熟食中心工作或曾到访此处的确诊病例，另有三起病例还在确认检测结果。

《新明日报》向多名鱼商鱼贩了解，他们表示几天前就听闻裕廊渔港有人确诊。

一名不愿居民的鱼贩说道，他星期二（13日）到裕廊渔港买货，当时现场就已经在议论纷纷有关渔港有人确诊的事情。

“我们那时就开始担心。虽然那时渔港还没关，但不知道下来几天会不会变成感染群，导致渔港需要关闭。没想到真的变成如此。”

这名鱼贩说，现场也有好些在裕廊渔港工作的人说道，确诊的是一名在渔港工作的越南籍女性，负责的是后端工作。

“他们就叫我们来买鱼的，不要到处乱走，尤其是那些负责后端工作的地方不要去。”

有两名熟悉裕廊渔港事务的业者则说道，据他们所知，首个渔港确诊病例是一名越南籍女工作人员，她或是在鱼行工作结束后到KTV夜店兼职而不慎中招，而她工作的鱼行左邻右舍也都被安排检测。