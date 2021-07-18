疫情无阻鱼贩夫妇献爱心

（早报讯）尽管鱼贩生意受疫情影响，但武吉班让的一对年轻鱼贩夫妇仍兑现承诺，为区内低收入家庭捐赠冷冻鱼。

50个低收入家庭今天（7月18日）在武吉班让民众俱乐部的首场派发活动上收到捐赠食品。年轻鱼贩夫妇王涵欣（29岁）和黄昱翰（32岁）本月至12月，每个月18日在武吉班让社区惠赠计划下，定期捐赠速冻保鲜鱼，每次捐赠总数达25公斤，六个月共惠及约300户家庭。

武吉班让区议员连荣华以基层组织顾问身份出席今早的派发活动。他在过后面簿贴文中说，尽管疫情影响鱼贩生意，王涵欣和黄昱翰仍兑现了对低收入家庭的承诺，他们也会继续每月的捐赠。连荣华对他们的慷慨解囊及对有需要人士的关怀之心表示感激。

王涵欣和黄昱翰2019年创办Hanphy Seafood，在网上经营海鲜零售与批发生意，售卖从马来西亚班台渔村野生海捕的速冻海鲜。去年9月，他们租下武吉班让小贩中心湿巴刹一个档口，增设实体生意。

夫妻俩上个月在连荣华走访巴刹时，向他表达了他们回馈社会的意愿，并开始捐赠速冻保鲜鱼，让受惠家庭吃得更有营养。

武吉班让社区惠赠计划是由下而上发起的活动，意在为社区里的捐赠者与有需要群体进行配对。当局希望计划能鼓励更多捐赠者前来贡献，营造区内的施赠风气。