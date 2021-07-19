（早报讯）美国隔夜股市全面下滑，道琼斯工商指数下滑299点或0.86％。标普500和纳斯达克指数各跌0.75％和0.80％。

本地股市上周五（7月16日）在淡静的交投中回升，新加坡海峡时报指数闭市报3152.30点，小涨12.32点或0.39％，全周取得0.67％涨幅。

今日可关注股票：

1. 马来西亚发展商Aspen集团（Aspen Group）持股30％的附属公司Global Vision Logistics和Logos SE Asia签署的认购协议，其时效日期已经延至10月8日。集团董事会指出，双方的讨论因为马来西亚政府实施的各种行动管制令而受到干扰。

2. USP集团（USP Group）印度尼西亚子公司PT Supratechnic Instrumentasi Indonesia有数名员工确诊冠病。公司在印尼的外部审计师Baker Tilly也有员工确诊。公司因此须要更多时间才能完成2021财年财报的审计工作，并已向会计与企业管制局（ACRA）申请延后召开常年股东大会，以及延后发布2021财年年报。

3. 膳盟食品（SunMoon Food）子公司SMF Shanmai已经收到还款300万人民币（约63万新元），SSMY拖欠的款项还有150万人民币。

4. 得和国际（TEHO International）收购美国得克萨斯州的仓库设施交易更改合同条款和条件。交易将在8月6日完成，TEHO USA将在交易完成时以现金支付部分金额46万2500美元（约62万8050新元），余额138万7500美元由TEHO USA通过融资方式获得。

5. 惠胜置地（Hatten Land）披露，脱售子公司Gold Mart的交易延迟至8月16日完成，让银行有更多时间来执行付款行政程序。