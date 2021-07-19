涉资助恐怖主义活动 50岁商人被控

（早报讯）两年前在内安法令下被拘留，50岁商人被指三次提供资金，资助恐怖主义活动，今早被控上法庭。

被告莫哈末卡扎里（50岁）在2019年因汇款资助恐怖分子，并协助招募新血前往叙利亚参战，在内部安全法令下被拘留。

他今早（19日）被控上法庭，并面对三项指控，分别指他在2013年至2014年间，三次抵触恐怖主义（取缔资金）法令。

根据控状，被告三次将款项转账给旺莫哈末阿贵尔，以资助在叙利亚的恐怖活动。根据此前报道，旺莫哈末阿贵尔相信是伊国组织在敘利亚最资深的马国籍武装分子，并被马国当局认定为当地两个恐袭阴谋的主使者。

被告在2013年12月于柔佛的一个巴士转换站将1000令吉（约322新元）交给旺莫哈末阿贵尔。他之后在2014年初，分别在新加坡和马来西亚的西联汇款，将351.75美金（约477新元）和500令吉（约161新元）汇给对方。

被告今早通过视频连线表示有意认罪，并希望聘请自己的律师。一旦罪成，被告可被判罚款最高50万元，或坐牢最长10年，或两者兼施。案展下个月11日进行审前会议。

内政部今早发文告强调说，恐怖主义和资助恐怖主义活动对国内外构成极大威胁，而杜绝这些恐怖组织的经济来源，是全球抵抗恐怖主义的渠道。