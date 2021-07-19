特斯拉获准在乌节一带为电动车设超级充电器

（早报讯）美国电动汽车制造商特斯拉获准在乌节中央城（Orchard Central）商场设三个超级充电器，车主最快可在15分钟为电动车完成充电。

该业者也计划通过陆路交通管理局新推出的监管沙盒，在更多地点设这些超级充电器。

交通部长易华仁星期一早上（7月19日）出席一场活动时宣布，陆交局刚在本月推出监管沙盒，允许业者测试目前未被纳入TR25安全标准的充电设备。根据我国现有条例，所有充电设备必须符合这套获得国际认证的安全标准。

由于业界开始使用更多创新充电技术，陆交局已成立委员会检讨是否能将这些创新技术纳入TR25标准。检讨范围包括更高功率的充电设备和供电动电单车使用的可更换电池。

易华仁指出，检讨预计会在今年底完成，届时通过监管沙盒测试的创新充电技术，估计会纳入TR25标准供本地使用。

除了特斯拉，陆交局也在评估其他有意加入监管沙盒的业者。

陆交局也宣布从本月29日起，开放让业者申请在非有地私宅安装充电设备的津贴。当局计划在今年7月至2023年底之间，资助最多2000个充电点的安装工作。

成功申请者可获得每个充电点高达50%或最多4000元的津贴。

当局也说，这项津贴计划旨在推动更多业者为安装充电设备踏出第一步，因此政府只会资助每个非有地私宅最多1%停车位的充电设备安装工作。

本地媒体今年2月报道，特斯拉重返新加坡市场，并已在官网上推出新加坡销售平台，让买家上网订购Model 3 Performance和Model 3 Standard Range这两款电动车，下单后预计可在12周至14周内取车。