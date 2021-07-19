凯德战略重组后维持原本股息政策

（早报讯）战略重组后的凯德集团（CapitaLand）将维持原本股息政策，新上市的凯德投资（CapitaLand Investment）会派发至少30％的现金净利作为股息。

凯德首席财务官林卓斌在今早（7月19日）战略重组计划的线上说明会，答复分析师询问时表示凯德投资将延续凯德集团原本的股息政策，但并不排除短期内会重新检视，"我们倾向采取更谨慎做法，少许诺，多兑现。"

他指出，若集团今年底持续复苏并带来良好业绩，包括继续资本循环、投资组合提供良好受益、及取得良好的息税折摊前盈利（EBITDA）等，届时集团会重新考虑股息政策。

凯德在2020财年派发每股9分年终股息，低于2019财年的12分，但总股息占现金净利（cash PATMI）比率却从41％提高至52％。

凯德将在8月10日召开特别股东大会，寻求股东支持集团的战略重组计划，以及凯德投资的上市计划。集团在今年3月22日宣布将旗下的投资管理平台及住宿业务整合成凯德投资，在新加坡交易所挂牌。它的房地产发展业务将私有化，由凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）全资持有。

截至上午11时30分，凯德股价上扬1.05％，报3.85元。