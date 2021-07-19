胜科环卫改用电动卡车收集垃圾及回收物品

（早报讯）负责金文泰—红山区以及市区—榜鹅垃圾收集工作的胜科环卫，将改用更洁净的电动卡车收集垃圾及回收物品，并在大士车库设绿色电动汽车充电中心，方便车队完成快速充电。

这24辆电动卡车占胜科环卫（SembWaste）在这两区运作的车队约20％，其余卡车则仍旧由柴油驱动。电动卡车已经从本月起陆续投入使用。

为了方便电动卡车充电，胜科也在大士车库设新的绿色电动汽车充电中心。

交通部长易华仁星期一早上（7月19日）为充电中心主持开幕仪式。他在致辞时指出，胜科将部分车队电动化可为我国电动车愿景作出巨大贡献。“这是因为通过重型车辆电动化所减少的排放量比一般车辆来得大。第二，商业车队电动化有助推动电动车的采用。”

胜科绿色电动汽车充电中心设有两款共18个快速充电点，卡车可分别在两个小时或四个小时完成充电。充电设施每天预计可完成100次充电。

除了为胜科环卫车队提供更便利的充电设备，公司也计划明年起开放这些设备让公众使用，估计大士一带工业区能有不少业者可受益。

为了推进绿色目标，胜科也在大士车库安装了472千峰瓦（kilowatt peak）的太阳能光伏屋顶，每天所生产的太阳能可完成七次充电，或为车库供电。车库也安装了智能能源管理系统，可用来更有效地监督和优化每天的耗电量。