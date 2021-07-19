淡马锡理工设智能电子商务中心 供学生学以致用

（早报讯）在无人经营的智能化零售店，顾客通过掌印生物认证方式入店，通过手机或扫描QR码购物，自助付款。

淡马锡理工学院在商学院设立智能电子商务中心（Smart e-Commerce Centre，简称SMEC），提供这类智能化零售店，让学生应用所学，掌握数码与商务零售技能。

校友也能通过智能电子商务中心实践创新的商业点子和商品。校方希望，中心能促进与中小企业的协作，支持企业的数码化转型。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳今天（7月19日）在淡马锡理工学院为智能电子商务中心主持推介。

她致辞时说，修读电子商务学习单元的学生可通过新中心的全通路（omnichannel）零售设施与数码环境，掌握零售数码技能。他们可接触不同软件，了解科技如何运用在商业运作。中小企业也能体验全通路零售模式，以及可运用的科技。

智能电子商务中心的设施包括售卖服饰、配件、科技品等产品的1stAvenue Omni自助零售店，为学生和教职员提供自助式的购物体验。

另一个零售店1stAvenue Originals则售卖学生和校友设计的产品，以及院方餐饮设施制作的糕点。两家零售店的商品也会在1stAvenue Online网购网站销售。

产品内容与网站由学生参与策划。除了修读市场营销的学生，国际贸易与物流、传播与媒体管理、商科类课程的学生也能通过电子商务这个培训平台，参与促销、商务分析、物流等方面的工作。

淡马锡理工学院校长兼总裁林国伟指出，智能电子商务中心是学院首个能促进跨学科学习的电子商务培训平台，让学生掌握商务科技。

新中心也计划每年为零售业培训700名成人学员。