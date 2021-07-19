裕廊渔港关闭 湿巴刹鱼贩手停口停 损失惨重

（早报讯）裕廊渔港关闭两周，全岛湿巴刹的鱼贩须停业接受冠病检查，有摊主预计每日损失千余元。

售卖海鲜和鱼的摊贩昨天起开始前往接受冠病检测，只有检测结果呈阴才能开档营业。在大巴窑4巷开档的鱼贩郭建鹏（71岁）告诉记者，他昨日进行了抗原快速检测，结果呈阴性，今天（7月19日）又接受了聚合酶链式反应（PCR）检测，还在等待结果。

他透露，以往平日里每天能售卖一两千元的水产，但现在要等到裕廊渔港重开后才能买到渔获回去开档，损失惨重。

“还好我进的货已经卖完了。接下来只能在家休息，希望政府可以有补贴。”

根据卫生部昨晚发布的文告，我国昨天新增88起冠病本土病例，其中裕廊渔港和芳林巴刹与熟食中心感染群再添42起病例，累计63人。至今已有16座巴刹的鱼贩确诊。

牛车水鱼贩梁国祥（34岁）昨日起前往酒店接受七天隔离，目前状况良好。

他表示暂未听说有同行确诊，摊位其他人也不须隔离，他猜测自己应该是到裕廊渔港进货时与确诊病例有过接触。

“因为我有去渔场，所以只有我须隔离。检测一下，顾客和朋友都会比较安心。”

梁国祥原计划于上周末售卖的水产，因昨天不能开档而白白浪费掉，他估计损失三四千元。

他无奈地说：“没办法，健康最重要。圣诺哥渔港的货源没有裕廊那么多，还是会等裕廊渔港开了才开档，会损失两周的生意。”