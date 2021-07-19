堂食限制措施今收紧 餐饮业者和顾客皆感复杂

（早报讯）本地堂食人数顶限今天（7月19日）回到两人一组，但部分情况下对已接种疫苗者的限制维持在五人。受访餐饮业者反映新条例很复杂，有如小六会考数学题，而许多顾客因还没接种冠病疫苗，临时取消今明两天的餐馆预订。

位于荷兰村的Wala Wala咖啡馆创办人杨为道受访时说，新条例按照顾客疫苗接种情况进行细分，因此在允许顾客入座之前必须要求查看他们合力追踪手机应用上的疫苗接种记录，在执行上会有挑战。

“除了要查看疫苗接种情况，有小孩的顾客更须证明他们同住，这种种不同的人数搭配有如小六会考数学题。如果顾客没办法证明他们符合任何一种被允许的情况，我们只能让他们分开坐，两人一桌。”

另一家咖啡馆Masanco Cafe发言人也认为，由于可能出现的组合太多，商家和顾客双方在新措施实施的头几天都会有一些混乱。

粤菜餐馆嘉和的总经理何敦仟说，由于明天是公假日，原本今天预订爆满，但约一半顾客已决定取消或改期，生意大受影响。

“多数顾客是因为还没接种疫苗，所以不符合新措施的要求，或因社区病例激增而不敢出门用餐。反而是有些年长顾客因为已打完疫苗，希望来堂食。”

餐饮集团1-Group的高级营销经理黄敏丽则透露，政府上周五宣布新条例后，其团队主动联系超过两个人的就餐预订，提醒他们若仍希望按原计划用餐，就要遵守新的措施要求。

“大约三成顾客取消了今晚的预约，有些甚至觉得疫情在下个月也难以好转，所以推迟到9月才来。为了更好地协助前来就餐的顾客，我们不仅在每间分店的迎宾处增加人手，也更完善了排队等候区的分隔和地面标识，以确保顾客在等候时保持安全距离。”

住在义顺的翁祺伟（40岁，经理）今天特地请假，原本与妻子打算带母亲和9岁女儿到纳福城莆田餐馆吃午餐，没想到抵达餐馆后才发现他们并不符合任何被允许的堂食组合，只好打包回家。

“我们夫妇俩目前只接种了第一剂疫苗，第二剂安排在下个月。我母亲已经完全接种了，但女儿年龄不足，还不能打。之前恢复五人堂食时，我们刻意避开人潮，选择等多一个星期，可是现在即使我们都住在一起，还是不能在外用餐。”

他指出，大部分40岁以下的公众都在等接种第二剂疫苗，而这个群体的孩子可能因太过年幼，无法接种，因此出门用餐对小家庭很不方便。“我觉得政府可考虑在已接种第一剂疫苗和没有接种疫苗的群体做个区分，并对小家庭的条例做微调整，不必分开坐。”