小贩中心限两人堂食 食客减半 小贩无奈

（早报讯）放宽让五人堂食的措施只维持短短一周，又恢复到两人一桌，今早前往小贩中心吃早餐的客量因而锐减至少一半。小贩们不只感到无奈，也担心下来疫情的发展。

记者今早（7月19日）9时走访白桥（Pek Kio）巴刹与小贩中心，观察到现场人流稀疏，约七成的人两两堂食，三成则是单独堂食，只有一两组顾客带孩子出来用餐。

欧丽琴（68岁）与丈夫经营的云吞面摊平时从早上6时营业到下午2时。首日收紧堂食措施，今早的顾客量也减少约三成，以致他们预订供今天使用完的面团还剩两包未打开。

“相信很多顾客因为害怕巴刹与熟食中心的感染群而不敢来。但为了安全，如今即使辛苦，我们也愿意遵守政府的决定，这样疫情才能快点过去。”

经营“香香咖啡室”的蔡摊主（60岁）透露今早的顾客减七成，以前几天的社区病例走势，她担心下来的情况会更糟，只希望不要回到病毒阻断措施期间。

“上周终于恢复五人堂食，我们的生意显著涨了五成，让我们以为终于能恢复一点正常生活。如今又突然回到两人堂食，我们真的很无奈。我们只希望不要回到病毒阻断措施那时候，每天只赚50元至60元，难以应付租金等开销。”

不过，大多食客认为恢复最多两人堂食对他们的影响不大，且更安全。

林薇薇（47岁，自雇者）平时大多和丈夫外出用餐，即使是和朋友出门，若在限制人数内还可一起用餐，因为他们都已完成接种，

但对有六名家庭成员的陈亚兴（40岁，私召车司机）来说，他们又得回到自己在家里下厨的日子。

“除了我的两个儿子，我的父母、太太和妹妹都比较喜欢出来堂食，同桌享用煮炒，食物也比较新鲜好吃。现在没办法，因为不受控的人引发的夜店感染群，

又被迫得遵守更严格的管理措施，让许多人不便，这也显示社会责任的重要。”