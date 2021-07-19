鱼贩：裕廊渔港冠病病例据知与夜店工作女郎有关

（早报讯）裕廊渔港感染群据知与KTV夜店感染群有关联，但鱼贩对于具体关联众说纷纭，有者听说染病的是在渔港工作的越南女子，也有者听说是有人把陪酒女郎带到渔港后中招。

据多名鱼商和鱼贩反映，裕廊渔港日前已传出确诊病例与夜店感染群有关的风声，只是他们探听到的版本不太一样。

不愿具名的鱼贩透露，听说染病越南女子在裕廊渔港打工，但下班后也到KTV夜店工作，结果染疫。“我们至少一个礼拜前，就听说把她带进渔港的一名男子被隔离，然后这对男女都确诊感染冠病。”

另有在巴刹卖鱼几十年、向来到裕廊渔港拿货的鱼贩透露，现场听到的版本是有人去泡夜店后，带着怀疑染疫的越南女郎一起去渔港，导致病毒传到那里去。至于对方如何取得进入渔港的准证，则不得而知。“渔港和夜店都是‘夜生活’，是可能有关联，但我们也只是道听途说。”

截至昨天（7月18日），在上周一首次通报的KTV夜店感染群累计173起病例。裕廊渔港以及芳林巴刹与熟食中心同属的感染群则在上周五首次通报，累计63人。当局没有公布说这两个感染群有关联，相信调查仍在进行中。

熟悉渔港业务的消息人士说，渔港自去年中就实施人流限制，禁止外来访客进入渔港，仅持有准证者能够通行。“入口处会有专人检查准证，这个准证就像是‘身份证’，不可以随便借给别人。”

据一名向来到圣诺哥渔港拿货的干巴刹摊贩观察，目前圣诺哥渔港的人流和之前没什么差别，因为持裕廊渔港准证者不可以直接改到圣诺哥渔港拿货，曾与裕廊渔港员工有接触者也应暂时避免去那里，以免交叉感染。