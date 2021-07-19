圣诺哥渔港批发商提高进口量

（早报讯）裕廊渔港关闭后，圣诺哥渔港的批发商已提高海鲜进口量，确保货源充足，并发挥互助精神，协助裕廊渔港同业度过危机。

榜鹅鱼商公会主席彭志祥接受《联合早报》访问时说，该公会的会员正协助新加坡鱼商总会的会员，确保后者的顾客继续得到海产供应。

“现在有危机，大家都在同一艘船上，需要彼此扶持。”

榜鹅鱼商公会有30个会员，经营圣诺哥渔港32个摊位。新加坡鱼商总会则有约80个会员，经营裕廊渔港的100多个摊位。

彭志祥说，鱼商总会的一些会员前两天向榜鹅鱼商公会的会员同行求助，要求帮忙销售他们剩余的冰鲜和冰冻海鲜存货。

“他们也把定期客户的联络详情，包括餐馆、鱼汤摊，煮炒摊和杂菜饭摊等，交给我会会员，好让我们可以继续供应他们客户的日常所需。”

根据彭志祥，裕廊渔港有大型吊秤车等货物起卸设施，执行渔船的卸货任务，海产过后再用罗厘运到欠缺这类设施的圣诺哥渔港。

他说，圣诺哥渔港有约三成货源来自裕廊渔港，剩余的直接从马国和泰国等陆运或空运送抵。

裕廊渔港关闭后，虽然少了这三成供应，他的会员已提高陆运或空运的入口量。

以彭志祥的公司来说，餐馆和酒店占其业务的七成，剩余是巴刹摊贩。

“我自己也提高一半的入口量，但我和会员比较担心，有没有人买？我们希望有更多超市可以向我们订购。”

到超市还是可以买得到鱼

彭志祥说，虽然全国的鱼摊暂时停业，但公众还是可以到超市购买，不必担心。

他认为，上周末出现抢购海鲜的情况只是心理作用。

他指出，去年冠病疫情暴发后，人们抢购米粮和快熟面，而非海鲜，“海鲜毕竟是奢侈品而非必需品。它的种类多，货源也多，所以不必担心。”