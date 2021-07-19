熟食摊贩另寻海鲜供应 成本上涨但不转嫁给消费者

（早报讯）少了裕廊渔港的新鲜海鲜供应，许多熟食中心摊贩以及煮炒档口另寻供应，虽然成本上涨，但由于受影响的时间不算长，因此并不考虑涨价。

高文巴刹和熟食中心虾面摊“阿辉大虾面”使用的大小虾都是从巴刹鱼贩购买的。不过，鱼贩从昨天起停业，摊位库存的鲜虾预计只能够维持多两天。

老板陈兴宏（48岁）受访时指出，一路来都从裕廊渔港拿货的供应商告知他们将不会从圣诺哥渔港拿货，因此他们唯一的选择就剩下冷冻虾了。

他说：“这两天将会尝试使用冷冻虾，但是若食物达不到水准，不排除在这两周暂时关门休息。”

陈兴宏也说，裕廊渔港关闭只是暂时的，因此目前不会考虑涨价。

樟宜村小贩中心海鲜烧烤摊位“0109 BBQ”老板施静芬（53岁）受访时说，虽然供应商的新鲜海鲜如魟鱼、苏东、贝类和虾等来自圣诺哥渔港，不过以目前的情况看来，本地海鲜供应以及价格大致上都会受到影响。

她说：“我买的海鲜目前还没有起价，但是供应商告诉我因为货减少了，所以价格会上涨。”

至于是否考虑涨价来应付成本的增加，施静芬说，她还得看供应商给的价格是多少才能够决定。

白桥巴刹与小贩中心鱼圆面摊贩沈勇祥（44岁）说，他每天从供应商采购新鲜鱼圆，今早（7月19日）的鱼圆供应量正常，也没接到任何涨价或价格变动的消息。

他说：“但我也特别担心下来两周的情况，毕竟鱼圆采用鲜鱼肉制成。我想若取不到货，可能就会改用肉丸。”