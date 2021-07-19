立化中学发生命案 一名学生宣告不治

（早报讯）立化中学今午发生一起命案，现场传出一人持斧头砍伤人。据了解，有一名学生已宣告不治。

这起事故发生在今天（7月19日）上午，地点是文礼道的立化中学。

记者中午抵达现场时，学校大门紧闭不让外人进入，校园内停着一辆救护车和至少四辆警车，另有一辆罪案现场调查车也在现场，几名相信是学校职员正在接受警员问话。

zaobao.sg已经询问校方和有关当局以了解更多详情。

守在校门外的记者，从下午2时开始看到10多名家长抵达，各个神情焦虑，透过篱笆观察校内的情况。学生陆陆续续从学校走出来；有些学生出来后，由家长挽着手快步离开。

家长黄先生（43岁）说，当时接到女儿的信息，表示学校出状况，有人拿着斧头威胁人，大家都吓得逃命。

家长杨女士（50岁，家庭主妇）说，她儿子就读中一，今天下午两点多在家煮饭时，接到儿子简讯通知学校出事了。

“儿子说他今天早点回家，但他不知道发生什么事。我听了很担心，立刻赶下来接他放学。”

另一名家长赵女士（43岁，幼教老师）受访时说，她的儿子就读中四，今天下午通过媒体得知出事后，感到非常震惊，立刻下来学校接儿子。

“希望校方会安排心理辅导支持每一名受影响的学生，不希望这件事在学生心中留下阴影。”