安全与情报局设网站招募情报人才

（早报讯）对情报工作感兴趣的人士，下来可通过国防部安全与情报局新设的网站申请加入该机构，为侦测和应对外部威胁尽一份力。

这是安全与情报局（Security and Intelligence Division，前译保安与情报司）成立55年来，首次开设网站，提高在公共视野里的能见度。网站今天（7月19日）下午正式上线，一方面能让公众更了解该单位的工作，同时也意在为安全与情报局增聘人手。

根据网站上的资料，可供申请的职能领域包括研究、行动、科技、企业，以及国际合作。

安全与情报局发言人说，新加坡处于日益复杂多变的环境，面对具挑战性的安全课题。当局不但得从多方面搜集和分析信息，用于这些信息的科技也快速变化。

“网站通过提高安全与情报局的能见度，能帮助我们招募来自多元背景、拥有正确价值观和专业知识，并能为我们作出贡献的新加坡人。它也将加强我们现有的联系和打造新的合作关系。”

1966年成立的安全与情报局，是隶属国防部的外部情报机关，负责分析地缘政治、对外关系，以及恐怖主义和网络安全等跨国界威胁，并为政府部门和国家领导人提供情报与形势评估，协助政府在国际和战略课题上的决策。

安全与情报局在我国安保和反恐工作上扮演重要角色，曾在2000年代初与其他政府机构联手，协助把逃离我国的极端组织“回教祈祷团”成员逮捕归案。

2016年，有恐怖组织策划从印度尼西亚峇淡岛发射火箭炮，攻击滨海湾金沙，安全与情报局也协助摧毁他们的阴谋。

由于所从事工作的性质，安全与情报局向来鲜少曝露在公众视野，该单位人员也是到了退休或离开单位后才接受媒体采访。不过配合网站推介，国防部首次安排安全与情报局在职人员，以网络通话方式受访。为保护受访者身份，这名人员受访时也使用化名。

担任高级处长的迈克尔说，从地缘政治到恐怖主义，再到网络安全和信息战，安全与情报局不断转型和培养新能力以应对不同挑战。当局也与其他政府机构探讨气候变化等较长远课题。

“未来甚至还可能出现其他趋势和黑天鹅事件，所以我们也花时间研究一些潜在的领域。我们工作所涵盖的范围扩大了，因此不能单靠现有的人才，而是需要不同观点的人。”

安全与情报局向来以“茶叙”方式约谈潜在新成员，招募对象以大学毕业生为主，但也聘请了中途转业的律师、银行业人员、经济学家，以提供法律上的见解，或探讨宏观和微观经济将如何影响一些国家的政治走向。

迈克尔说，对外开放招聘虽然会吸引到各色各样的申请者，但当局还是有非常严格的审核过程，也会提醒申请者再三考虑是否能接受安全与情报局严格的工作要求。

当局在启动对外招聘前，参考了他国情报机关的做法，这些做法也相当成功。安全与情报局将视网站招聘的成效，再逐步探讨把招聘渠道扩展到社交媒体。

申请过程介于三至六个月。有意申请者可浏览www.sid.gov.sg了解详情。