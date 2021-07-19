淡滨尼一座组屋 13起高楼抛物

淡滨尼一座组屋发生13起高楼抛垃圾事件，环境局采取行动惩治垃圾虫。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨昨天（7月18日）在面簿贴文，称家访期间接到的居民反馈，高楼抛垃圾是其中一项引关注的议题。

他表示，会与环境局合作，三管齐下调查以及执法，当中包括在多发区放置告示牌，提醒居民不要乱丢垃圾；通过对话、分发传单等方式教导居民如何保持居住环境干净、安全；若遇上顽固居民乱抛垃圾，则将安装检控摄像机。

许宝琨也在贴文中指出，当局在淡滨尼84街第872座安装了检控电眼之后，至今已拍下13起高楼抛垃圾的事件。

“环境局正着手采取执法行动，我们将毫不犹豫的将有关人等绳之于法，以改善居民的生活环境。”

他也提醒区内的“垃圾虫”，市镇会、基层组织以及环境局将会逐步对付有高楼抛垃圾的热点地区，并呼吁大家合力维护一个洁净的家园。

根据环境公共卫生法令（Environmental Public Health Act），乱丢垃圾首次罪成可被罚款高达2000元，第二次重犯是4000元，三次或以上是1万元。