战争纪念公园水池 洋人“冲浪”公众报警

洋人青年在战争纪念公园的水池玩滑板“冲浪”，20分钟内四次掀起浪花，公众见状后拍下视频并报警，警方已经介入调查此案。

事故发生在上周六晚上约10时，地点是在美芝路的战争纪念公园（War Memorial Park）。

该公园中间有一座61米高的纪念碑，碑身两侧有两个大水池，没想到此处却引来一名洋人青年在那里玩滑板冲浪。目睹经过的网民拍下视频放上网，并在贴文指出，他看到这洋人在该处多次冲浪，因此通过“电子服务”（E-Services）上网报警。

据他上传的视频显示，一名洋人青年穿着黑色T恤和蓝色短裤，头戴头盔，先在水池边上系好连接冲浪板的“鞋子”，随后手拉绳索，开始往前冲浪，从水池的一头冲浪到另一头，原本平静的水池瞬间掀起波浪。

记者联系上该网民方先生（28岁），他说当时路过该处，看到洋人青年的举动时，让他感到震惊。

“水池对面的草地坐着一名女子，相信是跟洋人青年一起来的，男子不知道使用什么设备，绳索看似有拉力，把他往前拉。”

从视频可见，洋人青年从水池一段冲浪到另一端只花了约10秒时间，期间还一度跳跃，冲浪板击中纪念碑墙壁，再落回水中，抵达水池另一端才停下。

方先生在该处观察约20分钟，洋人青年这期间冲浪了四次，有一次还不慎落入水中，全身湿透，但仍继续玩冲浪板。

“周围路过的人看到青年的行为都相当惊讶，但也没人上前去阻止，我也不确定男子的行为是否违法，直到隔天才上网报警。”

警方受询时证实接获上述报案，并指正对此事进行调查。