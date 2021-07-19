又一裕廊西咖啡店因出现冠病确诊病例而关闭

（早报讯）裕廊西91街的大牌964NTI咖啡店因有一名兼职员工确诊感染冠病，须从即日起关闭至本月29日，期间会进行彻底清洗与消毒。

西海岸集选区议员洪维能今天下午在面簿发文确认这一消息。他写道，“这是因为咖啡店的一名兼职员工，虽然不是直接雇员，感染了冠病病毒。这是很不幸（的消息），因为昨天社区病例已经上升到88例。”

根据他上传的照片，咖啡店的摊位闸门紧闭，餐桌已被网围起。

有经常到这家位于南洋民众俱乐部旁的咖啡店就餐的食客告诉zaobao.sg，今早许多食客来到咖啡店，才发现它临时关门，让众人感到错愕。

据这名女食客拍摄的照片显示，咖啡店的管理层贴出的告示以华英双语写道，咖啡店将会从7月19日至7月29日暂时停止营业，从7月30日起恢复营业。

这已是裕廊西一天之内至少第二家咖啡店因有人确诊而关闭。

zaobao.sg今早报道，裕廊西41街第496座组屋的咖啡店有店员确诊感染冠病，咖啡店须立即关闭，摊主与其他店员须在家隔离，等候进一步安排。