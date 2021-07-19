逾861人曾到访裕廊渔港须接受检测 26人确诊

（早报讯）本地有超过861名鱼贩、送货司机等人曾到访裕廊渔港，接获健康风险警告，接受聚合酶链反应（PCR）检测。他们之中目前共出现26起确诊病例。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天（7月19日）在面簿贴文，指出裕廊渔港感染群病例的上升，让人感到担忧，这导致病毒在不同的巴刹和周围社区散播。

当局四管齐下，避免病毒进一步扩散，并及早发现确诊病例。王乙康说，目前裕廊渔港700名员工都已经接受隔离，当局也在他们之中发现数起病例。

曾到访裕廊渔港的超过861名鱼贩和送货司机等人也必须接受PCR检测，并在结果出炉前自我隔离。当局已几乎完成检测，并在这群人中发现26起病例。

当局也通知其他巴刹的摊主，到区域检测中心接受冠病检测。那些居住在出现确诊病例巴刹的居民也应减少外出，并在非繁忙时段购物。国家环境局也将在多个地点进行废水监测，卫生部也会在这些组屋区展开特别检测行动。

王乙康也说，目前冠病疫苗接种的进展加快，过去几周本地每天注射8万剂疫苗，第二剂疫苗的注射量占了总注射量的约七成。

王乙康说：“截至今天或明天，本地应该会有半数的人口接种两剂疫苗。”