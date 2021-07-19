王乙康：裕廊渔港感染群和KTV夜店感染群有关联

（早报讯）裕廊渔港感染群和KTV夜店感染群有关联，这两个感染群的病毒基因与来自印度尼西亚输入病例的病毒基因更相似。

卫生部长王乙康今天（7月19日）发面簿贴文透露上述消息。

他说，我国昨天有88起本土传播病例，是今年内单日最高，也显示了德尔塔毒株的传播力，及裕廊渔港和KTV夜店两大感染群的联合效应。随着我国更广泛地检测，下来几天预计会出现多起病例，也须要做好准备做出相关调整或采取果断行动，以遏制病例。

王乙康指出，科学家正在进行系统发生学（phylogenetic）分析。从基因上而言，上述两大感染群的冠病病毒和早前在陈笃生医院和樟宜机场传播的德尔塔毒株不一样，而是和来自印尼输入病例的病毒更相近。卫生部会在掌握更确切的结果后，做进一步交代。

“清楚的是，当区域国家疫情大暴发，我们都处在危险之中。”

他说，KTV夜店感染群已逐步稳定，超过5000名职员、陪酒女郎和客人已接受检测，每日病例也有所下滑。不过，裕廊渔港感染群的病例上升速度令人担忧，主要是因病例在不同巴刹和周围社区蔓延。