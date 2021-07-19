受渔港感染群影响 芽笼士乃巴刹哈芝节前夕顾客不如以往

（早报讯）多个巴刹出现确诊病例后，巴刹人潮减少。为迎接明天（7月20日）哈芝节的到来，今天前往芽笼士乃巴刹买菜的公众虽然比平常星期一多，一些摊位也破例开档，但人潮不如往年过节情况，摊主生意也下降不少。

该巴刹分成两个部分，各有一个入口，而负责其中一个SafeEntry登记入口的保安人员派瑞拉（Dilanja Perera，29岁）透露，通常星期一有不少档口休息，早上至中午有500多人进入。不过，由于明天是哈芝节，不少摊位破例开档，从该入口进入巴刹的人数也增加到700余人。

虽然顾客有所增加，但多数受访摊主表示，没有预计的多，而且也少了往年过节的气氛。

经营水果摊的芮美云（55岁）以为今天的人潮会比较多，没想到买家比往日还是少了两到三成。从7岁开始帮母亲看顾摊位的芮美云提到，不少巴刹的常客都为了买鱼虾而来，现在海鲜摊位关闭了，顾客难免会比较少。

针对巴刹出现确诊案例，芮美云说：“我们担心也没办法，生意还是要照做，不然手停了就口也得停了。”

另外，售卖鸡肉的费扎尔（Mohamed Faizal，41岁）也提到，自从海鲜摊贩关闭，人潮就开始减少。由于事发突然，他来不及减少进货量，因此关闭档口时，还剩了不少鸡爪、鸡翅膀等生鲜产品。

费扎尔也指出，很多摊主都闲得可以坐下来聊天，和平时忙碌地与顾客交谈的景象相差甚远。“今天很多人不敢来，根本没有过节的气氛。”

受访的顾客虽然对于确诊病例表示担忧，但认为情况还没有严重到要避开该巴刹。

从小光顾芽笼士乃巴刹的诺莱妮（Noraini Mohd Noor，64岁，家庭主妇）说：“我是有点担忧，但我对这个巴刹已经很熟悉了，所以还是决定过来。我觉得我们只要保护好自己就好了。”

诺莱妮每个月都会和丈夫一起前来买生鲜食品，今天特地来为明天过节购买鲜鸡肉。由于很少买鱼，所以不受海鲜摊关闭所影响。

61岁的蔡优妹（清洁人员）则因为孙女的幼儿园要庆祝哈芝节，特地前来购买马来传统服装。她去了好几处都没有找到合适的服装，因此才决定来芽笼士乃巴刹。

她在受访时说：“我知道这里有确诊病例，所以有一点担心。不过我到这里后觉得比较放心，因为这里的人其实不多，不会拥挤。”

据门口的人数侦测器显示，下午1时约有230余人在湿巴刹内，而该巴刹最多可容纳300人。据观察，或因关闭得很匆忙，数个海鲜档口还残留着鱼鳞片。