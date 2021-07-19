报业控股媒体收入首三季滑落16.8％

（早报讯）新加坡报业控股（SPH）的媒体收入持续下滑，2021财年截至5月底的首三季媒体营运收入同比下滑16.8％，至2亿8670万元。

当中，纸媒广告收入同比下挫17.6％，报1亿3400万元。数码广告收入也滑落1％至2850万元，至于发行量与其他收入则下挫近19％，至1亿2420万元。

受《联合早报》《新明日报》及《联合晚报》数码发行量增长超过20％带动，集团总数码发行量同比增长17. 8％，抵消纸媒发行量的下滑。平板电子报配套订户同比增加70. 1％。

集团今天闭市后发布第三季业务报告。集团指出，接下来要继续削减成本将非常困难，任何进一步削减将对资讯科技能力造成负面冲击，也会影响到留住媒体人才的努力。为了继续推行数码化，集团必须维持资讯科技营运开支和资本开支水平。

至于非媒体业务，自2021年2月以来持续改善。

新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）截至5月底第三季每单位派息（DPU）达1.38分，环比上扬11.3％。

特定用途学生宿舍（PBSA）业务获英国和国际学生强劲需求推动，截至7月16日已达到2021/22学年的73.7％营收目标。

疗养院业务方面，旺年护理之家（Orange Valley Nursing Home）获委任负责经营政府建造的比达达利（Bidadari）疗养院。疗养院床位住用率从2月份的84％提高到5月份达86％。日本资产的住用率维持在高于90％的水平。

集团在5月6日宣布战略重组计划，将媒体业务分拆转为担保有限公司（Company limited by guarantee, CLG），预计在8月至9月间召开特别股东大会。若获得股东支持，重组计划将从9月起进行，预期12月完成。

报业控股今天下跌0.55%，收报1.80元。