曾到访四座指定巴刹与熟食中心居民可领取取自助抗原快速检测仪

（早报讯）过去14天曾到访或住在四座指定巴刹与熟食中心附近的居民，今明两天可以免费领取自助抗原快速检测仪。

四个地点包括静山巴刹与熟食中心、崇文巴刹与熟食中心、芽笼士乃巴刹与熟食中心和海格路巴刹与熟食中心。

卫生部今天凌晨发文告说，卫生部和人民协会将在今明两天在上述四个地点附近的居民委员会中心，向过去14天曾到访或住在这四座巴刹与熟食中心附近的居民派发自助抗原快速检测仪。

这是应对裕廊渔港感染群确诊病例不断扩散到巴刹和熟食中心所采取的新一项围堵措施。

公众可登录网站（https://www.gowhere. gov.sg/art）查询领取详情。每名符合条件者将获得一盒（含两个）自助检测仪。检测结果若呈阳性，或两次检测结果都无效，公众应立即在同框内拍下检测结果与身份证照片，并拨电给最近的拭子检测计划（SASH）诊所预约做聚合酶链反应（PCR）检测。

我国昨天暴增163社区病例，突破昨天88起单日社区病例的新高，并且几乎翻倍。裕廊渔港和芳林巴刹与熟食中心感染群再添116起病例，总计179人。KTV夜店感染群则增加20起病例，总计193起。

多10个地点有鱼贩确诊，它们是雅柏坊巴刹与熟食中心、宏茂桥中心巴刹与熟食中心、勿洛水池路第630座巴刹与熟食中心、裕廊西41街第497座巴刹、裕廊西52街第505座巴刹、金吉坊巴刹与熟食中心、美华巴刹与熟食中心、德义巴刹与熟食中心、德惠道第146座巴刹和竹脚中心。

另外，多两家夜店可能出现冠病传播，曾到访这些KTV夜店的公众应留意健康，在14天内减少社交活动，若身体不适应马上求医。这两家夜店是位于苏菲雅路（Sophia Road）1号的Dynasty Classic KTV以及芽笼路211号的True Love。

我国昨天新增172起确诊病例，是去年8月10日来的单日新高。截至昨天中午，本地确诊病例累计6万3245起。