食品局：圣诺哥渔港已采用无接触式送货

（早报讯）裕廊渔港因出现多起冠病确诊病例而须关闭，圣诺哥渔港临时取代肩负起海鲜进口处理工作。

新加坡食品局回复zaobao.sg询问时表示，已加强对圣诺哥渔港的健康筛检，本月3日至16日曾到访裕廊渔港的鱼贩、顾客和供应商，只要没有接获隔离令（Quarantine Order），并能提供两天以内的冠病检测阴性证明，可以进入圣诺哥渔港取货。

食品局说，访客进入圣诺哥渔港前，须接受体温测量等健康筛检，到访期间全程使用合力追踪（TraceTogether）。

安全距离大使和执法人员（Enforcement Officer）会不断巡逻，并确保外来送货人员使用无接触式送货，即只能在指定区域卸货，与渔港工作人员没有实际接触，并在指定地点等待收回空鱼箱。

传染病专家梁浩楠医生本周受访时曾指出，裕廊渔港感染群的确诊病例不断攀升，病毒通过冰冻海鲜包装传播开来的风险极低，病毒较有可能是因处理海鲜的员工近距离接触而散播。

食品局正与卫生部密切合作，了解传播如何发生，找出安全管理措施方面的漏洞，并加以改进。当局也与渔业工会等利益相关方合作，尽可能降低裕廊渔港关闭两周对本地海鲜供应的影响。

食品局强调，圣诺哥渔港批发商和一些海鲜企业已提高海鲜进口量，确保货源充足，“进口的海鲜现在会直接运往主要零售商的配送中心”。