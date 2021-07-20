立化中学校园命案 16岁少年被控谋杀

（早报讯）立化中学校园命案，13岁的中一男生疑身体多处被砍，倒在厕所外，当场宣告不治。涉案的16岁中四男生当场被捕，今早（7月20日）以谋杀的罪名控上国家法院。

一名13岁的中一男生，昨天上午11时40分左右，一动不动地倒在位于文礼道的立化中学的一间厕所内，身上多处是伤。民防人员赶抵现场后，当场宣告他不治。

警方昨天发出的文告中提到，一名16岁的中四男生，涉嫌导致13岁男生的死而遭警方逮捕。警方在现场找到一把斧头，初步调查，两人并不相识，警方将进一步调查他涉案的动机。

16岁少年今早在谋杀的罪名下，通过视讯被控。他身穿红色马球衫，蓬头垢面地面控。根据控状，被告涉案时间于昨天上午11时16分至11时44分之间，地点是立化中学的四楼厕所内。

主控官庭上向法官申请将被告还押至樟宜医疗中心进行精神评估，指他曾是心理卫生学院的病患。他于2019年因企图自杀，曾被送往心理卫生学院接受精神评估。

由于被告未满18岁，主控官也申请禁令（gag order），恳请法官以保护被告为由，让媒体不得报道任何可泄露他身份的资料。

法官批准主控官的申请，下令媒体不得报道任何会透露被告身份的资料，并将被告还押至樟宜医疗中心进行精神评估，案展8月10日过堂。