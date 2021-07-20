进场须用SafeEntry 出现病例巴刹人潮减半

（早报讯）进入出现确诊病例的巴刹必须使用SafeEntry登记，人潮锐减一半，有访客先确定摊贩已经完成检测才进入巴刹买菜。

记者今早（7月20日）走访巴刹时发现，武吉知马巴刹与金文泰西2街第726座巴刹都只有一个出入口，并有工作人员进行SafeEntry登记的监督工作，出入熟食中心的顾客则没有相关限制。有访客在巴刹刚加设的塑料围栏外向商贩询价并询问入口位置。

今天是哈芝节公共假期，但两座巴刹内的人潮不及往日的五成。有已接受冠病检测、结果呈阴的商贩今日重新开档，但生意惨淡。

金文泰水果摊老板陈奕（67岁）表示，去年6、7月巴刹也曾这样围起来，顾客怕麻烦，就比较少来。

武吉知马菜贩则向记者抱怨，不少顾客接收了错误信息，误以为巴刹停业，再加上很多爬山的人也不会专程过来了，导致生意锐减六七成。

附近的居民陈太太（60岁）是这里的常客，但近日误以为巴刹没开，已经三天没来了。

“很诧异，我以为都没有开的。今天刚好路过，才看到巴刹有开，和菜贩确认了她有做过检测才决定进来买菜。”

武吉知马巴刹售卖鲜鱼的松鱼记老板林金亮检测结果呈阴，今天恢复营业。

林金亮（55岁）表示，主要还是熟客来买，昨日收到检测结果后已经告知熟客自己今日会开档，但进的货要比平日少了一半。

“没办法，要生活嘛，有人就卖，没有人就收，现在每间巴刹都一样，都不好做。”

他还透露，由于之前都在裕廊渔港进货，不认识圣诺哥的进货商，因此从圣诺哥采购每公斤要贵出五六块。

在熟食中心售卖鱼圆面的陈火炎（72岁）则表示，仍有十天左右的冰鲜鱼的库存，在食材供应上应不受影响，但近日生意受疫情影响至少下降了一半。

抗疫跨部门工作小组前天宣布在出现确诊病例的巴刹强制实施SafeEntry登记，并已于昨日起逐步在巴刹出入口安装围栏。根据卫生部今天凌晨的文告，多10个巴刹与熟食中心的鱼贩确诊，全岛累计已有26座巴刹出现确诊病例。