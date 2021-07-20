66家公司违反工作场所安全管理条例 人力部采取执法行动

（早报讯）自5月16日以来，人力部共收到3500份有关工作场所安全管理措施的反馈，并对66家违反相关措施的公司采取了执法行动。

我国在5月16日至6月13日进入高警戒解封第二阶段。人力部今早（7月20日）在面簿发文说，工作场所最常见的违例行为，是没有确保可以居家办公的职员能在家办公。

人力部指出，在收到的3500份有关工作场所安全管理措施的反馈中，“如果雇主做出调整，允许雇员在家工作，或者清楚地传达他们的业务需求，那么这些反馈中的一部分是可以避免发生的”。

人力部提醒，居家办公依旧是默认的工作模式，雇主必须允许所有能够在家工作的雇员在家办公。

“对于因工作性质而不能在家工作的员工，或当员工因不能在家工作而需要临时返回工作场所时，雇主应向这些员工明确解释为什么要求他们返回工作场所。我们也鼓励员工向雇主阐明他们的担忧。”

当雇员因故须到工作场所办公时，须与他们保持至少一米距离；工作场所禁止进行社交，雇员的用餐休息时间须间隔开来；工作场所的公共空间也要有明显标识间隔开不能就坐的位置，避免人员聚集。