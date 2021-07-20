冠病检测呈阴鱼贩重新开档 卖完存货继续停业

（早报讯）部分冠病检测结果呈阴性的鱼贩今日重新营业，不过大多只会做到手头的存货售完为止，不会继续营业。受裕廊渔港感染群影响，巴刹人潮明显减少，其他摊贩生意同样遭殃。

卫生部上周六（7月17日）宣布，作为预防措施，所有巴刹的鱼贩须接受聚合酶链式反应（PCR）检测，鱼贩须暂停营业，直到检测结果呈阴性。

记者今早8时许走访位于实龙岗3巷第267座、大巴窑1巷第127座的巴刹以及武吉知马巴刹，发现部分鱼贩在今天凌晨得知检验结果呈阴后便重新营业，希望能把现手头的存货售出，将损失降到最低。但有鱼贩表示，待目前存货售出后，将停业两周。

位于大巴窑1巷第127座的巴刹有八个鱼摊，今早已有三摊开档营业。鱼贩陈小姐（39岁）接受采访时透露，自己和母亲在今天凌晨约两点收到简讯得知检测结果为阴性，便决定开档，希望将之前已购入的渔获售出。另一名同样售卖新鲜渔获的陈女士（60多岁）也于今天重新营业。她说，由于临时被告知须暂停营业，上周六从裕廊渔港购入的渔获还有存货，需要售出。

两名鱼贩虽然分别从裕廊渔港和圣诺哥渔港取货，但被问及之后是否会继续营业，她们皆表示，新鲜的渔获无法储存太久，所以在今天之后应该就不会继续营业。陈小姐说：“虽然我们的鱼是从圣诺哥渔港拿的，可是不知道政府会不会又有新的规定，所以接下来的两周都不会营业。不然我会亏更多！”

今早几家巴刹人潮都不多，没有售卖鱼和海鲜的摊贩的生意也受到影响。有不少摊贩表示自己的生意下降了20%至30%，已决定减少接下来两周的进货量。在实龙岗3巷售卖鸡肉的摊主洪女士（50多岁）说：“原本这个时间段，巴刹很热闹的！你看现在都没有什么人。”洪女士也透露，接下来会减少15％的进货量，以避免更多的亏损。