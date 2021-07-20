公假外出人潮不减 受访者：尽量缩短停留时间

（早报讯）近日本地社区病例暴增，但趁着今天公共假日出外用餐和郊游的人潮不减，不过公众都表示会更加小心行事，尽量缩短在外停留的时间。

今天（7月20日）是哈芝节，虽然政府近日收紧防疫措施，也呼吁年长者尽量留在家中，不过还是有不少公众趁公共假日和亲朋好友相约外出用餐。住在锦茂一带的刘艳华（75岁，退休人士）一早和朋友在锦茂熟食中心用餐。她说，自己时常会来，习惯了这里的人潮。她也已经打了两剂疫苗，所以不会太担心染病。

“我在吃饭前会洗手，随后也会戴上口罩，只要自己多注意就不会有事。”她还说，平时孙儿都会在假日跟她一起晨运和用餐，但由于疫情蔓延，再加上小贩中心的堂食人数顶限收紧为两人，家人只好另做安排，改为晚上在家里聚餐。

在武吉之马的铁道走廊一带今早也有不少公众特地前去郊游。蔡宜勋（47岁，海港工作人员）趁假日带着两个儿子去晨运。他说，人潮比自己预计的多一些，所以不打算长留。刘先生（34岁，软件工程师）则是到附近的印度煎饼店用餐后，顺道来绿色走廊散步。他也注意到这里的人潮颇多，不免担心传染病毒。

“我们只打算在这里快快拍个照就走了。”

林女士（72岁，退休人士）和女儿今早则从港湾一路沿铁道走廊步行到武吉知马，途中在几个热门拍照点都发现有人潮聚集。但她说，那里都有工作人员疏导人群，确保人们遵守安全社交距离。她们母女三人原本计划在附近的餐馆用餐，但因为人潮，会考虑打包或前往其他地方用餐。