专家：校园命案创伤反应可能滞后 家长不必阻止孩子谈论

（早报讯）精神和心理学科专家表示，校园血案发生24小时后的数天甚至数周内，受影响者可能才会出现更大的创伤反应，建议家长不要阻止孩子谈论，应该让他们抒发感受，聆听他们的心声，并提供他们反思和处理情绪的空间。

受访专家认为，对于经历事件的学生，家长应观察孩子是否出现忧伤症状，包括哭泣、恐慌症、害怕上学等。若需要额外支援，应即刻寻求专家协助。

鹰阁医药中心精神科顾问医生王启承表示，学校的每个人，包括老师和学生，尤其是目击事件的师生，将受重创。

他指出，一些人可能在事件发生后的首24小时内，震撼到不知如何反应，但下来几天或数周，学生和教职员可能会发噩梦，恐惧症、有回忆重现（flashback）和哀伤，一些学生可能甚至不敢上学，而受害者的朋友和老师将受最大影响。

他指出，家长应该告诉孩子，这是罕见和无法预料的事件，觉得难过和恐惧是正常的。

“家长应让孩子抒发心中感受和恐惧，而不是叫他们‘别想这事’。要留意孩子是否不停啼哭，有强烈哀伤感，（如果有这样的症状，）让孩子看辅导员或心理学家可能有所帮助。”

亚当路医药中心精神科医生洪荣乾说，家长应该让孩子以自己的方式应付和哀悼事发。

“最好提醒孩子，如果他们想谈论，爸爸妈妈一直在身旁，但如果孩子想找额外协助，就交由专家处理。”

他指出，教育部和学校已组成强大的支援队伍，包括接受过重创培训的辅导员和心理学家。不论家长或学生，都应该相信这些专家、学校和教育部，“遵照这些专家的指示。”

心理卫生学院资深首席临床心理学家杨光仪兼任副教授建议，“学生之间可互相查看，看有没有人出现跟过往不同的行为和情绪问题。”

立化中学校园内昨天（7月19日）发生一起命案，13岁的中一男生疑身体多处被砍，当场宣告不治。涉案的16岁中四男生今早以谋杀罪控上国家法院。