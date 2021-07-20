与妻吵架 恐吓要杀女儿 阿叔罚款3千元

买太多玉米笋遭妻子碎念，阿叔威胁女儿：“惩罚你母亲的唯一方法，就是让她看见你的尸体。”

这起家庭纠纷发生在去年10月18日，被告杨冠秋（61岁）与55岁妻子和21岁女儿同住，被告和妻子发生口角后，扬言要杀害女儿，昨日被告承认抵触一项防止骚扰法令，判他罚款3000元。

案情显示，女儿当时在卧室，看见被告和妻子在客厅激烈地争吵。

之后，被告走进女儿房间，做出双手掐脖子的手势，再用拳头打在桌上，喊骂妻子说再惹麻烦，女儿也别想有好日子过。被告也用力举起椅子再放下，吓得女儿尖叫。

被告说惩罚妻子的唯一办法，就是让她看见女儿的尸体，还提及文达街杀婿案，称会杀了女儿。

“我的精神有问题，我不知道会对你做什么，控制好你的母亲……如果你报警，我会杀了你。”

被告的话都被女儿用手机录下，并在当晚报警，被告随之被捕。

代表律师求情时说，被告是因为买太多玉米笋，遭妻子碎念，加上被告自阻断措施起，居家办公，累积不少压力。

律师也指被告患有惊恐症，妻女的碎念触发了被告的惊恐症，但控方反驳心理卫生学院表示惊恐症与罪案没有联系，要求罚款至少3000元。法官最终判他罚款3000元，并询问他的居家安排，律师表示被告不跟妻女同住，目前在治疗。