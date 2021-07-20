22日起 新加坡回到高警戒解封第二阶段

（早报讯）我国将从后天（7月22日）起回到高警戒解封第二阶段，禁止堂食，社交聚会和登门访客也从最多五人缩减至两人。

抗疫跨部门工作小组今天（7月20日）召开记者会。贸工部长颜金勇说，冠病病例近日因裕廊渔港感染群而显著增加。与此同时，当局仍在试图控制KTV夜店感染群。

他指出，KTV夜店感染群主要感染的是年轻人，但裕廊渔港感染群的传播范围更广，包括了重症风险较高的年长者。

过去七天，有81名确诊者是年龄60岁或以上的年长者，其中12人没有接种疫苗。这是当局非常关心的问题，因为我国有近三成70岁或以上的年长者尚未接种疫苗、全国近五成人口也未完成两剂疫苗接种，因此没有得到充分保护。

我国因此将在7月22日至8月18日之间，回到高警戒解封第二阶段。所有餐饮场所，包括咖啡店和小贩中心，都不能堂食，只能提供外卖或送餐服务。

其他不戴口罩的活动，如室内运动、面部护理、歌唱班等也被禁止，牙科等医疗服务除外。

社交聚会人数顶限将从五人减至两人，登门访客每日则不能超过两人。由祖父母帮忙照顾的孙儿孙女，不算在登门访客中。民众仍应尽可能每天最多只参加两场聚会，不论是登门拜访或在公共场合与亲友见面。

抗疫小组将在措施收紧后的两周进行中期检讨，并将根据当时的疫情进一步调整措施。

针对我国既然要与冠病共处，为何仍须收紧措施，颜金勇说，与冠病共处，需要先显著提升疫苗接种率。因此，在接种率达到足够水平前，仍需要控制疫情，以保护未接种疫苗者，尤其是年长者。因此，接下来几周，我国须加大力度，推动年长者接种疫苗。