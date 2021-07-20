22日起 大型活动人数顶限收紧到100人

（早报讯）随着本地重返高警戒解封第二阶段，大型活动的人数顶限将收紧，结婚宣誓仪式和婚宴的人数上限将缩紧至100人。

根据卫生部今日（7月20日）发出的文告，为了降低本地出现大型感染群的风险，当局将从星期四（7月22日）起，缩紧大型活动的人数限制。所有大型活动的人数限制都减少至100人，若出席者超过50人，则必须接受活动前冠病检测。

结婚宣誓仪式和婚宴的人数限制将从原本的250人减少至100人。如果宣誓仪式的出席者超过50人，所有人都必须接受活动前的冠病检测，每一组宾客不可超过两人。因许多新人在过去数个月面临许多不确定性，当局将允许他们继续举行婚宴，但人数限制收紧为100人，每桌的人数限制维持在五人。

所有宾客必须遵守安全管理措施，保持安全距离、避免同其他桌的宾客交流。当局也建议还未接种冠病疫苗的民众，避免出席这类活动。

现场演出和会议、展览与奖励旅游业（MICE）活动的人数限制也缩紧至100人，若人数超过50人，出席者必须接受检测。表演者、演讲者不允许摘下口罩，同时也不能唱歌，或吹奏管乐器和铜管乐器等。体育赛事的人数限制也减少至100人。

旅游景点、博物馆和图书馆的客流量则从原本的50%收紧至25%。景点的室内和室外演出的人数限制也减少至100人，若观众超过50人则必须接受检测。

电影院的人数限制也降低至100人，若人数超过50人则必须接受冠病检测，公众不可超过两人一组。电影院也不允许售卖餐饮。

宗教场所举办集会和仪式时，如果出席者超过50人，必须进行活动前检测，人数顶限为100人，现场演唱和吹奏管乐器和铜管乐器也将在这期间暂停。