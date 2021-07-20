回到解封第二阶段可争取时间提高年长者接种

（早报讯）我国仍有约20万名年长者未接种疫苗。即使当中只有一成感染冠病，也将有2万人住院。其中，10%至15%可能罹患重症，意味着将有两三千人会住进加护病房，我国因此必须争取时间提高年长者的疫苗接种率。

卫生部长王乙康今天（7月20日）在抗疫跨部门工作小组记者会上,解释我国回到高警戒解封第二阶段的三大考量。

第一个考量是确保医院不会不胜负荷，否则将影响许多病患。他重申，我国目前仍有足够医疗资源，来应付近日激增的冠病病例，但如果病例在下来几周继续以目前的速度增加，医院将承受巨大的压力。

第二个考量则是争取时间提高我国的疫苗接种率。王乙康说，目前仍有超过10万名年龄70岁或以上的年长者尚未接种疫苗，如果再加上年龄60岁至69岁者，则有另外10万人。

他说，根据我国的经验，年长者属于高危群体，一旦感染冠病，约10%至15%将住进加护病房。这意味着，20万名年长者中，即使只有一成感染冠病，也将有2万人住院，其中两三千人会住进加护病房。

第三个考量则是社区传播。王乙康说，与KTV夜店感染群不同，目前这一波感染影响的是巴刹与熟食中心，这些场所人来人往，增加了病毒隐秘传播的风险。被感染者也不只是年轻人，而包括不同群体。

基于上述三个考量，抗议小组因此决定暂时回到高警戒解封第二阶段。