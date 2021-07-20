教育部：学府22日起收紧防疫措施 暂停实体课外活动

（早报讯）随着本地回到高警戒解封第二阶段，教育部宣布，本地学府将收紧防疫措施，实体课外活动以及非必要的增益活动将暂停，直到另行通知。

根据教育部今天（7月20日）发出的文告，为了确保学生和职员的安全，当局将收紧教育部幼儿园、中小学、特需学校、初级学院、励仁高中（Millennia Institute）以及高等学府的防疫措施。

为了不影响学生的学习进度，学府将不会停课，但将从星期四（7月22日）起收紧并实施额外的措施，避免病毒传播。

所有实体的课外活动和非必要的增益活动将暂停，直到另行通知。学校能改为线上的方式，进行课外活动。所有校外的课外活动和学习之旅将继续暂停。

在体育课方面，学校只能在户外或是通风良好的场所，让学生单独进行摘下口罩的活动，不能进行小组活动。必须摘下口罩的音乐和戏剧课程也将暂停。

因全国会考的安排可能受到防疫措施收紧的影响，当局也会进一步通知学府。

另外，在高警戒解封第二阶段，所有必须摘下口罩的实体私人补习和增益课程将不被允许。这包括唱歌、吹奏管乐等活动。虽然其他戴上口罩的私人补习和增益课程将能继续进行，但教育部强烈鼓励这类课程都应改为线上进行，避免学生交流。

补习和增益课程中心的员工也应采取居家办公的模式。若职员须到中心内工作，业者必须确保没有将员工交叉部署到不同的场所，避免病毒传播。